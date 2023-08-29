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إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، البرنامج التدريبي “حيّاك” لتهيئة المعلمين والمعلمات من المتعاقدين الجُدد للعام الدراسي 1445هـ.

وأكد الدكتور الزارع، خلال تدشين البرنامج، على دعم القيادة الرشيدة للتعليم وبرامجه واهتمام وزارة التعليم بتطوير المعلم وتمكينه من المعارف والطرق التدريسية الحديثة.

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تدشين برنامج حيّاك

الاستثمار الأمثل للموارد البشرية

وأشار إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التأهيلية التي تمنح المعلمين والمعلمات الفرصة للتعرّف على الأنظمة والإجراءات وآليات العمل في مجال التعليم بشكل عملي، مبيناً أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لـ وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وإيجاد البرامج المهنية التي تسهم في تهيئة المعلم الجديد وتعريفه بالسياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة ومسؤوليات العمل وأخلاقيات المهنة وبيئات العمل التعليمية.

تدشين برنامج حيّاك

برنامج يستهدف المعلمين

يذكر أن البرنامج الذي سيُقام على مدى 4 أسابيع وبواقع 3 أيام تدريبية يستهدف قرابة 1.193 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات، حيث تم تخصيص الأسبوع التدريبي الأول للمعلمين بمقر إدارة التدريب والابتعاث للبنين بالملز، وتخصيص الأسبوع التدريبي الثاني والثالث والرابع للمعلمات بإدارة التدريب والابتعاث للبنات مخرج 14.

وجرى الإعداد للبرنامج بالتعاون بين إدارة التدريب والابتعاث وإدارة شؤون المعلمين وإدارة الموارد البشرية من خلال إعداد خطة برنامج تهيئة المعلم الجديد، وتجهيز الحقائب التدريبية، وترشيح نخبة من المشرفين والمدربين المعتمدين لدى التدريب التربوي، وتهيئة قاعات التدريب المجهّزة بكافة الوسائل والتقنيات التعليمية.

تدشين برنامج حيّاك تدشين برنامج حيّاك تدشين برنامج حيّاك

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