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عبر أكثر من 40 مسارًا تعليميًا منسقًا

إطلاق برنامج Fuel لتدريب 100 ألف مواطن على الوظائف الرقمية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
إطلاق برنامج Fuel لتدريب 100 ألف مواطن على الوظائف الرقمية
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية وشركة “كورسيرا”؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم، عن إطلاق برنامج “Fuel”، وهو برنامج تدريبي مصمم لمهارات ووظائف المستقبل لتدريب وتأهيل وتمكين 100 ألف مواطن خلال السنة الأولى من البرنامج، لاكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة لسوق العمل والتطوير المهني، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الأكاديمية الرقمية السعودية، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الرقمي بالسعودية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الرقمية في جميع أنحاء السعودية، وتعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية، ووضع المملكة كداعمة للمواهب الرائدة ومركز متقدم للشراكات المتعددة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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المهارات في المجالات التقنية

وستعمل هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة، على خدمة أبناء وبنات الوطن بما في ذلك الباحثين عن عمل من الخريجين، والكوادر الطموحة المتطلعة إلى تحسين المهارات في المجالات التقنية، من خلال أكثر من 40 مسارًا تعليميًا منسقًا عبر ثمانية قطاعات عمل رئيسية وأكثر من 200 دورة تدريبية، كما سيوفر البرنامج مسارات مجانية لتطوير المهارات المطلوبة للوصول إلى فرص العمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي الآخذة في التوسع.

وسيعمل البرنامج على إقامة جسور بين المواهب السعودية وأصحاب العمل المحتملين، حيث سيزود المشاركين بالمهارات التي يحتاجونها للانخراط في سوق العمل، بما ينمي الاقتصاد الرقمي، ويدعم رحلة التحول الرقمي.

عصر الاقتصاد الرقمي

وأكّد الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد بن عبد المحسن السحيم أن الشراكة تأتي في إطار حرص الوزارة والأكاديمية على تنمية قدرات أبناء الوطن الرقمية، مشيرًا إلى أن برنامج “FUEL” يأتي متسقًا مع أهداف الأكاديمية الساعية إلى تزويد الشباب بالأدوات اللازمة للنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي، لافتًا الانتباه إلى أنه سيسهم في صناعة جيل من المهنيين الأكفاء الذين سيكون لهم بصمتهم في نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار.

من جانبه، أكد مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي أن الشراكة تسعى إلى تسهيل تجربة الجهات للوصول إلى فرص تعليمية وتدريبية موثوقة بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم الرقمية، وتمكينهم من مواكبة الاحتياجات المتغيرة والمتسارعة في سوق العمل.

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