إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي

أطلقت منصة مدرستي دور مشرف الإدارة المدرسية؛ لدعم العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة.

مشرف الإدارة المدرسية

وقالت منصة مدرستي في منشور عبر منصة إكس: إنها ترحب بمشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية لانضمامهم لها في الدور الجديد “مشرف الإدارة المدرسية”، والذي يمكنهم من الاطلاع على بيانات جميع المدارس التابعة لهم.

مهام الدور الجديد

أوضحت منصة مدرستي، أن الدور الجديد يمكن مشرف أو مشرفة الإدارة المدرسية من تحقيق الأهداف التالية بفعالية وكفاءة: