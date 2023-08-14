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لدعم العملية التعليمية وتحقيق أهدافها

إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت منصة مدرستي دور مشرف الإدارة المدرسية؛ لدعم العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة.

مشرف الإدارة المدرسية

وقالت منصة مدرستي في منشور عبر منصة إكس: إنها ترحب بمشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية لانضمامهم لها في الدور الجديد “مشرف الإدارة المدرسية”، والذي يمكنهم من الاطلاع على بيانات جميع المدارس التابعة لهم.

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مهام الدور الجديد

أوضحت منصة مدرستي، أن الدور الجديد يمكن مشرف أو مشرفة الإدارة المدرسية من تحقيق الأهداف التالية بفعالية وكفاءة:

  • متابعة أداء المدارس التابعة لمكتب التعليم، وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية التعليمية.
  • التواصل الفعال مع مدراء المدارس.
  • الاطلاع على أوضاع المدارس ودراسة مشكلاتها.

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