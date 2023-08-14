الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي جريان السيول في عز الصيف بمصر تفاصيل جديدة واعترافات مثيرة لسارق فيلا محمد صلاح إلزام مقاول بإزالة وكشط الأعمال المنفذة لمخالفتها المواصفات بحائل أموال الهلال تفك أزمة سانتوس في الهجوم
أطلقت منصة مدرستي دور مشرف الإدارة المدرسية؛ لدعم العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة.
وقالت منصة مدرستي في منشور عبر منصة إكس: إنها ترحب بمشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية لانضمامهم لها في الدور الجديد “مشرف الإدارة المدرسية”، والذي يمكنهم من الاطلاع على بيانات جميع المدارس التابعة لهم.
أوضحت منصة مدرستي، أن الدور الجديد يمكن مشرف أو مشرفة الإدارة المدرسية من تحقيق الأهداف التالية بفعالية وكفاءة: