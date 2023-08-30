إحباط ترويج نصف مليون قرص إمفيتامين في الرياض لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد في 12 سبتمبر سمكة لديها أسنان تشبه البشر لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا مراسم مغلقة لوداع قائد فاغنر المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك إنذار أحمر: سيول وبرد على جازان اليوم الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم
ينتظر عشاق التكنولوجيا حدثًا مميزًا من شركة “أبل” يوم 12 سبتمبر، حيث سيكون موعدًا لأكبر حدث لترقية منتجاتها هذا العام، عبر الكشف عن هاتف iPhone 15 “أيفون 15” والجيل التالي من الساعات الذكية.
وقالت “بلومبرغ”: إنه بحسب خطة أعلنتها الشركة على موقعها الإلكتروني وعبر بريد إلكتروني بعنوان “وندرلوست” “Wonderlust”، سيتم بث العرض التقديمي يوم 11 سبتمبر عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحًا بتوقيت الباسيفك، مع حدث مصاحب بمسرح ستيف جوبز التابع لشركة أبل في كوبرتينو، بكاليفورنيا.
ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق أن شركة أبل كانت تخطط لتقديم المنتجات الجديدة في ذلك التاريخ.
وتتعرض أبل لضغوط أكبر من المعتاد مع إطلاق أيفون حيث انخفضت مبيعاتها لمدة ثلاثة أرباع متتالية في ظل مواجهة الشركة الطلب الهش على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. ومن المفترض أن تساعد المنتجات الجديدة في استعادة النمو في موسم العطلات الجاري، وهي أكبر فترة مبيعات لشركة “أبل” هذا العام. يجلب “أيفون” وساعات أبل معًا غالبية إيرادات عملاق التكنولوجيا.
وستكون سلسلة هواتف iPhone 15 أخف من الإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن يصل الجيل الجديد من الهواتف الذكية للشركة في سبتمبر مع بعض الترقيات، بما في ذلك هيكل من التيتانيوم بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في iPhone 14 Pro والإصدارات السابقة بحسب التقرير.
ونتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض وزن إصداري iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بنسبة تصل إلى 8% مقارنة بالطرز السابقة.
وبحسب موقع 9to5Mac فمن المتوقع أن يبلغ وزن iPhone 15 Pro حوالي 191 جرامًا، وهو أخف من سابقه iPhone 14 Pro الذي يزن 206 جرامات، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يزن iPhone 15 Pro Max 221 جرامًا، ما يعني أنه سيكون وزنه أقل من iPhone 14 Pro Max الذي يزن 240 جرامًا، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7.2% و7.9% لطرازي Pro وPro Max على التوالي.
لكن في نفس الوقت فهذه مجرد توقعات، ولم تعلن أبل بعد عن أي تفاصيل حول iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المزعومين، ومن المتوقع أيضًا أن تظل أثقل من هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus، والتي من المتوقع أن تتميز بهيكل من الألومنيوم، وفقًا لموقع gadgets360.