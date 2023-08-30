إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد في 12 سبتمبر

ينتظر عشاق التكنولوجيا حدثًا مميزًا من شركة “أبل” يوم 12 سبتمبر، حيث سيكون موعدًا لأكبر حدث لترقية منتجاتها هذا العام، عبر الكشف عن هاتف iPhone 15 “أيفون 15” والجيل التالي من الساعات الذكية.

موعد إطلاق iPhone 15

وقالت “بلومبرغ”: إنه بحسب خطة أعلنتها الشركة على موقعها الإلكتروني وعبر بريد إلكتروني بعنوان “وندرلوست” “Wonderlust”، سيتم بث العرض التقديمي يوم 11 سبتمبر عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحًا بتوقيت الباسيفك، مع حدث مصاحب بمسرح ستيف جوبز التابع لشركة أبل في كوبرتينو، بكاليفورنيا.

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق أن شركة أبل كانت تخطط لتقديم المنتجات الجديدة في ذلك التاريخ.

مبيعات أبل

وتتعرض أبل لضغوط أكبر من المعتاد مع إطلاق أيفون حيث انخفضت مبيعاتها لمدة ثلاثة أرباع متتالية في ظل مواجهة الشركة الطلب الهش على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. ومن المفترض أن تساعد المنتجات الجديدة في استعادة النمو في موسم العطلات الجاري، وهي أكبر فترة مبيعات لشركة “أبل” هذا العام. يجلب “أيفون” وساعات أبل معًا غالبية إيرادات عملاق التكنولوجيا.

شكل هاتف iPhone 15

وستكون سلسلة هواتف iPhone 15 أخف من الإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن يصل الجيل الجديد من الهواتف الذكية للشركة في سبتمبر مع بعض الترقيات، بما في ذلك هيكل من التيتانيوم بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في iPhone 14 Pro والإصدارات السابقة بحسب التقرير.

ونتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض وزن إصداري iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بنسبة تصل إلى 8% مقارنة بالطرز السابقة.

أهم مواصفات iPhone 15