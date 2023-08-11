إعادة حاسة الشم لمريضين بمستشفى الملك فهد بجازان

تمكن فريق قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إعادة حاسة الشم لمريضين، وذلك بواسطة استخدام تقنيات حديثة .

الحالة الصحية للمريضين

وأوضحت صحة جازان أن المريضين أحدهما في العقد الثالث من العمر، والآخر في العقد الرابع، فقدا حاسة الشم لأكثر من سنة إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مبينةً أن الفريق الطبي قرر وضع مادة الجلفوم المشبعة بالأنسولين في منطقة أعصاب الشم في أعلى تجويف الأنف، وذلك باستخدام المناظير، وتحت تأثير التخدير الموضعي في العيادة الإجرائية، وبفضل الله تم الإجراء بنجاح، وعادت حاسة الشم للمريضين.