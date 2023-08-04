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مع استمرار انتشار إنفلونزا الطيور بالمزارع

إعدام 70 ألف حيوان بفنلندا

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
إعدام 70 ألف حيوان بفنلندا
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان الإعدام الجماعي للحيوانات في فنلندا

إعدام جماعي للحيوانات

وكانت هيئة الصحة الفنلندية (تي إتش إل) قد أعلنت عن رصد حالات إصابة في 21 مزرعة فراء، مع استمرار انتشار إنفلونزا الطيور في هذه المزارع في فنلندا.

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وتشير النتائج الأولية من تسلسل الجينوم الكامل إلى أن الطيور البرية، لاسيما النورس الذي يتميز برأسه الأسود، هي مصدر العدوى.

وعثرت السلطات المختصة على فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعتين، مع وجود طفرات تعزز التكاثر في خلايا الثدييات.

70 ألف من الحيوانات

وطالبت هيئة الغذاء الفنلندية الأسبوع الجاري بإعدام كل حيوانات المنك في المزارع التي رُصد فيها فيروس إنفلونزا الطيور، ولايزال من غير المعروف العدد الدقيق للحيوانات التي تم إعدامها.

وأعلنت الإذاعة الفنلندية، أن ما يقدَّر بـ70 ألفًا من الحيوانات ذات الفرو سوف يطالها الإعدام بما في ذلك 30 ألفًا من حيوانات المنك و40 ألف ثعلب، ومن المرجَّح أن يكون هذا العدد قد ارتفع من حينها.

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