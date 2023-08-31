إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية أزمة عانى منها كاراسكو في صغره 22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022 وزير الصناعة: نستهدف أن تكون السعودية شريكًا أساسيًّا لتوريد المعادن في العالم الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة توقعات برياح وأتربة على الشرقية غدًا المجلس العسكري يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في النيجر السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر
وثق مقطع فيديو لحظة ابتلاع إعصار إيداليا منزلًا في فلوريدا، حيث خلف دمارًا ماديًّا واسعًا بعد مروره العنيف على مناطق شمال غرب فلوريدا.
من المعروف أن الإعصار المداري إيداليا، اجتاح ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأمريكيتين، اليوم الخميس، متسببًا في هطول أمطار غزيرة هددت بحدوث فيضانات خطيرة، فيما بدأ ساحل ولاية فلوريدا في التعافي من آثاره المدمرة.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن الإعصار أدى إلى هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 23 سنتيمترًا في بعض المناطق على امتداد ساحل المنطقة في وقت مبكر اليوم، وفقًا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية.
وحذرت الهيئة من احتمال حدوث سيول تهدد الحياة، وخاصة في المناطق المنخفضة وعلى امتداد الأنهار.
وتعرضت ولايتا نورث وساوث كارولاينا لظروف قاسية غداة وصول إداليا إلى اليابسة عند شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، حيث اجتاح الساحل برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 201 كيلومتر في الساعة وصاحبها هطول أمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.
لقطات صادمة.. منزل ينهار تحت ضغط الفيضانات الناجمة عن #إعصار_إيداليا في #فلوريدا #صباح_العربية pic.twitter.com/BgWNJ8RRsU
— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) August 31, 2023