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متسببًا في هطول أمطار غزيرة

إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة ابتلاع إعصار إيداليا منزلًا في فلوريدا، حيث خلف دمارًا ماديًّا واسعًا بعد مروره العنيف على مناطق شمال غرب فلوريدا.

هطول أمطار غزيرة

من المعروف أن الإعصار المداري إيداليا، اجتاح ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأمريكيتين، اليوم الخميس، متسببًا في هطول أمطار غزيرة هددت بحدوث فيضانات خطيرة، فيما بدأ ساحل ولاية فلوريدا في التعافي من آثاره المدمرة.

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أمطار غزيرة وبرد وسيول ورياح وغبار في 5 مناطق

أمطار غزيرة وبرد وسيول ورياح وغبار في 5 مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن الإعصار أدى إلى هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 23 سنتيمترًا في بعض المناطق على امتداد ساحل المنطقة في وقت مبكر اليوم، وفقًا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية.

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سيول تهدد الحياة

وحذرت الهيئة من احتمال حدوث سيول تهدد الحياة، وخاصة في المناطق المنخفضة وعلى امتداد الأنهار.

وتعرضت ولايتا نورث وساوث كارولاينا لظروف قاسية غداة وصول إداليا إلى اليابسة عند شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، حيث اجتاح الساحل برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 201 كيلومتر في الساعة وصاحبها هطول أمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.

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