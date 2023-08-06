إعصار دوكسوري يحطم رقمًا قياسيًا بالصين لأول مرة منذ 140 عامًا

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غمرت العواصف التي تحمل أمطارًا غزيرة بشكل غير عادي وتصحبها رياح شديدة في وقت مبكر من موسم الأعاصير في شمال المحيط الهادئ مساحات شاسعة من شرق آسيا، وكانت الصين من بين الدول الأكثر تضررًا.
وحطمت كمية الأمطار خلال الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا لمئة وأربعين عامًا، في عاصمة الصين وحدها، وفر الناس في بكين ومقاطعة خبي المجاورة من منازلهم على متن قوارب وشاحنات قابلة للنفخ بينما غمر دوكسوري ، وهو إعصار كبير سابق، شمال شرق الصين، بحسب “بي بي سي”.
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 18 شخصًا، وقام المسؤولون بإجلاء ملايين الأشخاص.
The flood disaster in #China: Pay attention to the high water level in the city of Zhouzhou in Hebei Province, according to the authorities there it is an amount of rain and floods that have not occurred in the last 132 years, we are talking about close to 1000 mm in a few days. pic.twitter.com/W760czfs7K
— Jack Straw (@JackStr42679640) August 6, 2023
أتلفت الفيضانات الطرق والجسور وأغرقت السيارات ودمرت مواقع البناء. وقد اجتاح دوكسوري الصين نهاية الأسبوع الماضي، وغمر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وكانت المنطقة قد عانت من إعصار “تاليم” قبل ذلك بأسبوع .
ويتهدد إحصار “خانون” سواحل الصين الشرقية، مما يهدد باشتداد قوة الأمطار في مناطق ضربها إعصار دوكسزري. وفي المناطق التي هدأت فيها الفيضانات بدأ السكان في إزالة الطين من بيوتهم. الصور الثلاث التالية التقطت في بكين أيضًا.