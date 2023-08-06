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الأمطار تدمر مناطق شاسعة شرق آسيا

إعصار دوكسوري يحطم رقمًا قياسيًا بالصين لأول مرة منذ 140 عامًا

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
إعصار دوكسوري يحطم رقمًا قياسيًا بالصين لأول مرة منذ 140 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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غمرت العواصف التي تحمل أمطارًا غزيرة بشكل غير عادي وتصحبها رياح شديدة في وقت مبكر من موسم الأعاصير في شمال المحيط الهادئ مساحات شاسعة من شرق آسيا، وكانت الصين من بين الدول الأكثر تضررًا.

رقم قياسي للأمطار في الصين

وحطمت كمية الأمطار خلال الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا لمئة وأربعين عامًا، في عاصمة الصين وحدها، وفر الناس في بكين ومقاطعة خبي المجاورة من منازلهم على متن قوارب وشاحنات قابلة للنفخ بينما غمر دوكسوري ، وهو إعصار كبير سابق، شمال شرق الصين، بحسب “بي بي سي”.

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ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 18 شخصًا، وقام المسؤولون بإجلاء ملايين الأشخاص.

الفيضانات أغرقت الطرق والجسور

أتلفت الفيضانات الطرق والجسور وأغرقت السيارات ودمرت مواقع البناء. وقد اجتاح دوكسوري الصين نهاية الأسبوع الماضي، وغمر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وكانت المنطقة قد عانت من إعصار “تاليم” قبل ذلك بأسبوع .

ويتهدد إحصار “خانون” سواحل الصين الشرقية، مما يهدد باشتداد قوة الأمطار في مناطق ضربها إعصار دوكسزري. وفي المناطق التي هدأت فيها الفيضانات بدأ السكان في إزالة الطين من بيوتهم. الصور الثلاث التالية التقطت في بكين أيضًا.

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