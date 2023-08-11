إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح

رصد تقرير أعدته قناة الإخبارية مدى ثقة المواطنين والمقيمين في السعودية في إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي.

وقال شاب: إنه لا يثق في إعلانات المشاهير لأنه سبق وأن جرب ذلك الأمر، فكل إعلان يجبر صاحبه على المدح فيه للحصول على المقابل المادي، مشيرًا إلى أنه أعلن في إحدى المرات عن منتج وبالغ في مدحه من أجل الحصول على مقابل مادي الذي بلغ 4 آلاف ريال.

تجربة سيئة

وأضاف شاب آخر: جربت عند أحد المؤثرين وكان الإعلان ضاربًا جدًّا وبراندًا معروفًا وكانت التجربة سيئة جدًّا لأنك تدفع مبلغ وقدره وفي الأخير ما هي النتيجة التي ترضيك، تحس كأنه انلعب عليك، فكانت تجربة سيئة مرة.

وأشار شاب آخر إلى أنه لا يستطيع الحكم على المنتجات من النظر، بل يجب تجربته قبل طلبته، وأوضح آخر أن هناك مشاهير همهم المال فقط.

عدم الثقة

وفي السياق نفسه، قال شاب: إنه لا يشتري أي شيء يتم الإعلان عنه لدى المشاهير، وتابع آخر أنه لا يجب الثقة في كل الإعلانات فهناك شركات حقيقية وهناك أخرى غير ذلك.

وعبرت مواطنة عن رأيها في إعلانات المشاهير، قائلةً: ما أثق فيهم لأن إعلاناتهم أصلًا غلط ما تصير، كأن يمدحون عطر وإذا طلبته تجد ريحته خايسة.

اعتراف مشهور

ومن الصادم اعتراف أحد المشاهير أنه أعلن لمنتج عطر لم يعجبه شخصيًّا فقط من أجل الماديات، وفي المرة الثانية أعلن عن منتج حنة دون معرفة جودتها.