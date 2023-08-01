إعلان أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية اليوم

تعلن وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

الوظائف التعليمية

وكانت قد أعلنت الوزارة عن إغلاق باب استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، الأحد الماضي، والتي تم استقبالها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فكان التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات: