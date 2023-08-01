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باب التقديم أغلق الأحد الماضي

إعلان أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية اليوم

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
إعلان أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تعلن وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

الوظائف التعليمية

وكانت قد أعلنت الوزارة عن إغلاق باب استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، الأحد الماضي، والتي تم استقبالها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

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آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فكان التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات:

  • الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات​، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.
  • تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
  • تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.
  • (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

 

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