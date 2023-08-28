ارتفاع مبيعات موسم عنيزة للتمور بنسبة 35% الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن بتهمة القتل الخطأ صرف 103 ملايين ريال لمزارعي القمح المحلي إعلان أسماء المرشحين لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية “جبيل إنك” الأمريكية تبيع شركة موبيليتي إلى “بي واي دي” الصينية منافع أساسية جديدة لدعم ذوي الإعاقة سيشل تؤكد دعمها لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030 إنقاذ ذراع مقيم تعرضت للقطع بآلة كهربائية بجدة شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً بموقع المجمع، كما يدعو المرشحين بمراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
– مدير المشتريات.
– مفهرس.
– مجلد المخطوطات والكتب.
– معقم المخطوطات والكتب.
– محاسب.
– أخصائي التوظيف.
– مصور فوتوغرافي.
– سيتم الإعلان عن المرشحين على الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا فور الانتهاء من إجراءات المفاضلة.
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