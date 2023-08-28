إعلان أسماء المرشحين لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية 

أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً بموقع المجمع، كما يدعو المرشحين بمراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.

– مدير المشتريات.

– مفهرس.

– مجلد المخطوطات والكتب.

– معقم المخطوطات والكتب.

– محاسب.

– أخصائي التوظيف.

– مصور فوتوغرافي.

ملاحظة:

– سيتم الإعلان عن المرشحين على الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا فور الانتهاء من إجراءات المفاضلة.

للاستعلام:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا