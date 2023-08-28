إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار إداليا

قالت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن اليوم، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، مع تقديم مساعدة فيدرالية للاستجابة على مستوى الولاية، بسبب الأضرار الناتجة عن العاصفة الاستوائية إداليا.

إعلان حالة الطوارئ

وقال البيت الأبيض: تحدث الرئيس بايدن مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ليخبره بالموافقة السريعة على إعلان حالة الطوارئ لفلوريدا أثناء تعرضها لإعصار إداليا.

ونشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، الأفراد والمعدات مسبقًا، بما في ذلك فرق المساعدة في إدارة الحوادث المتعددة، استعدادًا لجهود الاستجابة.

وبحسب وسائل الإعلام، تم تفعيل مركز تنسيق الاستجابة الوطني التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بشكل كامل، لدعم أي طلبات للحصول على المساعدة الفيدرالية.

وأفاد بايدن بأن فلوريدا ستحظى بدعمه الكامل أثناء العاصفة إداليا وتداعياتها.

هذا وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمعظم ساحل الخليج بالولاية.