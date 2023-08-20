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قتل شخص ودمر أكثر من 185 مبنى

إعلان حالة الطوارئ في واشنطن بسبب الحرائق

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
إعلان حالة الطوارئ في واشنطن بسبب الحرائق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بعد استمرار حرائق الغابات في الانتشار عبر مقاطعة سبوكان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى في أعقابه.

حرائق الغابات

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، نقلاً عن إنسلي: مع احتدام حرائق الغابات في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق. أولويتنا الأولى، هي إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يركز الجميع على ذلك.

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وأردف: لقد تحدثت إلى رؤساء بلديات المقاطعة، وأكدوا لي أن الدولة توفر جميع الموارد التي يعتقدون أنه يمكن الاستفادة منها في هذا الأمر، لكننا سنواصل تقديم المساعدة بكل طريقة ممكنة.

ولفت إلى أنه تم إصدار أوامر بإخلاء أجزاء من المقاطعة.

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