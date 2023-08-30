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بعد التعاقد معه قادمًا من سيلتا فيجو

إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة
المواطن - فريق التحرير

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لازالت أصداء تعاقد النادي الأهلي من نجم سيلتا فيجو، الإسباني جابرييل فيجا في الميركاتو الصيفي الحالي، تلقي بظلالها بين الجماهير، ليتجاوز إعلان التعاقد مع الصفقة حاجز المليار مشاهدة.

التفاعل مع إعلان صفقة جابرييل فيجا

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع جابرييل فيجا، قبل 4 أيام، ليتجاوز الفيديو التقديمي للصفقة عبر حساب الراقي الرسمي على منصة “إكس”، حاجز المليار مشاهدة، في ظل التفاعل الجماهيري الكبير معها.

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وتفاعلت الجماهير مع الأرقام الكبيرة التي حققها الفيديو، وقال محمد القاعود: “أكثر من مليار مشاهدة في ثلاثة أيام لإعلان انضمام جابرييل فيجا إلى النادي الأهلي“، وكتب آخر: “مليار مشاهدة إعلان الموهبة الكبيرة.. القوة”.

غابري فيغا أهلاوي
فيجا – المصدر @ALAHLI_FC

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع جابرييل فيجا صاحب الـ21 عامًا، بعقد ممتد حتى عام 2026، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي.

وتم تصعيد فيجا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

غابري فيغا أهلاوي
فيجا – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، ليحتل المركز الثاني بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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