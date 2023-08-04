إعلان نتائج الدفعة الثانية للمقبولين بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم عبر بوابة القبول الإلكتروني نتائج قبول الدفعة الثانية من الطلبة المقبولين في برامج بكالوريوس ودبلوم انتظام للعام الجامعي 1444 /1445هـ.

إجراءات القبول

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي، على الطلبة المقبولين في هذه الدفعة ضرورة دخولهم عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر (تأكيد القبول)؛ ليتاح لهم بعد ذلك خطوات إكمال إجراءات قبولهم، حيث إن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني ستكون يوم الأحد 19/ 01/ 1445هـ الموافق 06/ 08/ 2023م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفي حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سيتم إلغاء طلب القبول نهائيا، مشيرًا إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًا من القبول في الجامعة.

أما الطلبة الذين لديهم قبول بجامعتين في وقت واحد عليهم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيًا.

ترقية الرغبات

وأفاد الدكتور العبدالعالي أن ترقية الرغبات ستتم إلكترونيًا في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وعلى المتقدمين والمتقدمات متابعة عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان الدفعات، ولا حاجة لتسليم الوثائق عبر البريد، حيث تتم عملية مطابقة الوثائق والتعهدات بصورة إلكترونية من خلال أيقونة (إكمال إجراءات القبول) ويتعين على جميع المقبولين – بعد تأكيد القبول- الدخول على هذه الأيقونة وإرفاق الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم الجمعة 24/ 01/ 1445هـ الموافق 11/ 08/ 2023م الساعة الثانية عشرة ظهرًا .

الوثائق المطلوبة

وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل نسخة من أصل شهادة إتمام الثانوية العامة للطلبة الذين درسوا نظام المقررات، أما الطلبة الذين على نظام المقررات القديم فيتم إرفاق أصل الشهادة مع أصل إكمال الثانوية (السجل الأكاديمي للشهادة الثانوية)، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، وصورة شخصية للطلاب فقط.

المرشحين للقبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل بـ جامعة الملك فيصل، أن المقبولين في الكليات الصحية والطب البيطري سيكونون مرشحين للقبول مبدئيًا حتى يتم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أي منهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب دون الرجوع إليه.

وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المقبولين مبدئيًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث يتطلب القبول النهائي اجتياز المقابلة الشخصية. علمًا بأن المقابلات الشخصية والكشف الطبي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 26/ 01/ 1445هـ الموافق 13/ 08/ 2023م وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

‎من جانب آخر أوضح الدكتور العبدالعالي استمرار إتاحة خيار عدم الترقية (تثبيت الرغبة نهائياً) خلال الدفعة الثانية وذلك للمقبولين الذين لا يرغبون الدخول في الترقيات في الدفعة الثالثة (الأخيرة) والثبات على رغبة المقبولين عليها حاليًا، وأنه بمجرد إنهاء تقديم هذا الطلب سيفقد المقبول حقه في الترقية حتى في حال انطباق نسبته الموزونة على رغبة أخرى في الدفعات القادمة.