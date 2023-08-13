إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة طلبات القبول من خلال الدخول على منصة (أبشر – توظيف) من (هنا).