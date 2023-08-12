أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول الأولي لحملة (الشهادة الجامعية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.