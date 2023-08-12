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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول الأولي لحملة (الشهادة الجامعية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
وأكدت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الإلكتروني على “اضغط هنا“.