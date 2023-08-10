إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن نتائج المرشحين للقبول متاحة عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية (هنا).