إغلاق أشهر مطعم في بريطانيا بسبب تعب الطاهي

كشف الشيف ميشال رو جونيور عن إغلاق مطعم لو غافروش في لندن يناير المقبل 2024، وهو أحد أشهر المطاعم في البلاد، وكان أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة ميشلان عام 1974.

مطعم لو غافروش

وافتتح مطعم لو غافروش في حي ماي فير عام 1967 الفرنسيان ميشال وألبير رو، وهما شقيقان توفيا عامي 2020 و2021. وعرفا بتأثيرهما على مجال الطعام الراقي البريطاني.

وفي عام 1991، اشترى المطعم الحائز ثلاث نجوم ميشلان في عام 1982، والذي ما زال يحتفظ بنجمتين، نجل ألبير، ميشال رو جونيور، وهو طاهٍ مشهور في المملكة المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة ذي تايمز، أعلن رو جونيور إغلاق لو غافروش عبر إنستغرام.

وأكد الطاهي، البالغ 63 عاماً، للصحيفة: أنا متعب فعلاً، واصفاً المطعم بأنه آخر معقل في لندن للمأكولات الفرنسية الراقية، وواحد من أشهر المطاعم في بريطانيا.

وأردف: لقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أستمتع فيها بهذه الوظيفة كما في السابق. إنها وظيفة مرهقة جداً.