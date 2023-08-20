Icon

إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة Icon قذيفة تنهي حياة مدنيين في منزل بالخرطوم Icon مهاجرون أفارقة يفترشون شوارع باريس Icon جماهير الهلال الأكثر حضورًا بالجولة الثانية Icon فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش Icon إعلان حالة الطوارئ في واشنطن بسبب الحرائق Icon كاريلو يقود القادسية لتجاوز الجندل Icon على ترامب تسليم نفسه لسجن جورجيا Icon اللقطات الأولى لانفجار المطار العسكري الروسي بعد الهجمات الأوكرانية Icon سعادة غامرة على وجوه الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
عمره 56 عامًا

إغلاق أشهر مطعم في بريطانيا بسبب تعب الطاهي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
إغلاق أشهر مطعم في بريطانيا بسبب تعب الطاهي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الشيف ميشال رو جونيور عن إغلاق مطعم لو غافروش في لندن يناير المقبل 2024، وهو أحد أشهر المطاعم في البلاد، وكان أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة ميشلان عام 1974.

مطعم لو غافروش

وافتتح مطعم لو غافروش في حي ماي فير عام 1967 الفرنسيان ميشال وألبير رو، وهما شقيقان توفيا عامي 2020 و2021. وعرفا بتأثيرهما على مجال الطعام الراقي البريطاني.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير

وفي عام 1991، اشترى المطعم الحائز ثلاث نجوم ميشلان في عام 1982، والذي ما زال يحتفظ بنجمتين، نجل ألبير، ميشال رو جونيور، وهو طاهٍ مشهور في المملكة المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة ذي تايمز، أعلن رو جونيور إغلاق لو غافروش عبر إنستغرام.

وأكد الطاهي، البالغ 63 عاماً، للصحيفة: أنا متعب فعلاً، واصفاً المطعم بأنه آخر معقل في لندن للمأكولات الفرنسية الراقية، وواحد من أشهر المطاعم في بريطانيا.

وأردف: لقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أستمتع فيها بهذه الوظيفة كما في السابق. إنها وظيفة مرهقة جداً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم