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بسبب الاشتباكات المسلحة بين العصابات والشرطة

إغلاق السفارة الأمريكية بهايتي بعد إطلاق نار

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
إغلاق السفارة الأمريكية بهايتي بعد إطلاق نار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة الأمريكية في عاصمة هايتي (بورت أو برنس) إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء؛ بسبب إطلاق نار سريع في مكان قريب من السفارة، وفق صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وفي التفاصيل، سيطرت الاحتجاجات العنيفة ونشاط العصابات في (بورت أو برنس) خلال الأشهر الأخيرة، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشجيع الأفراد غير الضروريين في السفارة على مغادرة البلاد الشهر الماضي.

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اشتباكات مسلحة

وجاء على موقع السفارة أواخر يوليو الماضي: “نظرًا للاشتباكات المسلحة الأخيرة بين العصابات والشرطة والتهديد الكبير بجرائم العنف والاختطاف في جميع أنحاء بورت أو برنس، تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على وضع خطط لمغادرة هايتي في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل التجارية”.

وفي الأسبوع الماضي، اختطفت ممرضة من نيو هامبشير وابنتها في هايتي، ولا يزال الغموض يحيط بمصير الزوج.

وازداد عنف العصابات في هايتي بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من عام 2023، وقال كبير ممثلي الأمم المتحدة في بورت أو برنس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام: إنه في عام 2022، وصل عنف العصابات بشكل عام إلى مستويات لم يشهدها منذ عقود.

الأسبوع الماضي، دعمت الولايات المتحدة خطة الأمم المتحدة إرسال قوة شرطة متعددة الجنسيات في هايتي.

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