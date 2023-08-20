إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، عن إغلاق حديقة الحيوان بالرياض مؤقتًا لغرض الصيانة والتطوير بدءًا من غد الاثنين.
وأوضح المركز الوطني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحديقة ستستأنف عملها مجددًا بعد اكتمال أعمال التطوير والصيانة.
وتأسست حديقة الحيوانات بالرياض في عام 1987، إلا أنها تطورت وعادت بشكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، وتجارب جميلة منها التفاعل مع الحيوانات، حسب ما ذكره موقع “موسم الرياض”.
وتبدأ الحديقة عملها من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.