Icon

الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم Icon وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية Icon السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة Icon حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية Icon لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023 Icon تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027 Icon مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد ويشيد بتراجع معدلات التضخم Icon إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد Icon ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بغرض الصيانة والتطوير

إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، عن إغلاق حديقة الحيوان بالرياض مؤقتًا لغرض الصيانة والتطوير بدءًا من غد الاثنين.

الصيانة والتطوير

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحديقة ستستأنف عملها مجددًا بعد اكتمال أعمال التطوير والصيانة.

قد يهمّك أيضاً
السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر

السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر

15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

تأسيس الحديقة

وتأسست حديقة الحيوانات بالرياض في عام 1987، إلا أنها تطورت وعادت بشكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، وتجارب جميلة منها التفاعل مع الحيوانات، حسب ما ذكره موقع “موسم الرياض”.

وتبدأ الحديقة عملها من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم