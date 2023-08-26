إغلاق 3 مستودعات مخالفة وضبط 5500 منتجٍ طبي في جدة سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية النصر يسعى لضم رافينها حسان تمبكتي يستعد للظهور الأول مع الهلال مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتًا التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن شركة ميتا تطلق إصدار الويب من ثردز 48 ساعة حاسمة في انتقال محمد صلاح للاتحاد
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات أجهزة طبية مخالفة في جدة تخزّن (5500) منتجٍ طبي دون الحصول على ترخيص، ولعدم التزامها باشتراطات التخزين.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها رصدت في المستودعين المخالفين (3500) منتجٍ طبي و (300) منتج منتهي الصلاحية مخزّنة في ظروف غير مناسبة، إضافةً إلى ضبط مخالفة تصنيع منتجات طبية والتعديل على منتج طبي دون ترخيص، وعدم الإفصاح عن أماكن التخزين والفروع الأخرى، وتم إغلاق المستودعين وحجز الأجهزة والمنتجات، واستدعاء القائمين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وخلال الجولات الرقابية على معارض الأجهزة الطبية، رصدت “الهيئة” مستودعاً لأحد المعارض يخزّن (1700) منتجٍ طبي دون الحصول على ترخيص وفي ظروف سيئة ومخالفة لنشاط التخزين، وعلى إثر ذلك جرى إغلاق المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأهابت “الهيئة” مستودعات الأجهزة الطبية إلى ضرورة مراعاة الاشتراطات، والحصول على تراخيص لضمان تطبيق المعايير اللازمة، داعيةً إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها.