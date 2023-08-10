إف بي آي يقتل شخصًا هدد باغتيال بايدن

قتل عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي شخصًا يشتبه في تهديده باغتيال الرئيس جو بايدن قبل ساعات من وصوله إلى ولاية يوتا الأمريكية.

تفاصيل الاغتيال

وأفاد مسؤولون بأن عناصر من إف بي آي كانوا يقومون بعملية تفتيش في منطقة بروفو، جنوب سولت ليك سيتي، في ولاية يوتا، عندما وقع إطلاق النار في الساعة 6.15 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

ويعتقد أن المشتبه به وجه تهديدات ضد شخصيات عامة من بينها بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.

وتم التعرف على المشتبه به باسم كريج ديليو روبرتسون.

اغتيال رئاسي

ويمتلك روبرتسون بندقية قنص بعيدة المدى والعديد من الأسلحة الأخرى، بالإضافة إلى معدات تمويه تعرف باسم “بدلة غيلي”، حسبما نقل عن محققين في سجلات المحكمة، وفقًا لمحققين.

وبحسب وثائق التحقيق، فإن روبرتسون أشار إلى نيته القيام بعملية “اغتيال رئاسي” ووجه تهديدات أخرى ضد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، حسبما ذكرت وثائق رسمية.

وتقول السلطات: إن روبرتسون كتب في منشور على فيسبوك في سبتمبر 2022 “الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين. أولًا جو ثم كامالا!!”

وفي منشور آخر، وصف روبرتسون نفسه بأنه “MAGA Trumper” أي مناصر لترامب وشعاره “أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية إطلاق النار، التي تخضع للمراجعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.