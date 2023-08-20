إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة

شهدت مبادرة كشك الكتب، إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الأهالي على مبادرة إعادة تدوير الكتب في المقاهي والأماكن العامة بمحافظة القطيف.

كشك الكتب

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة العربية، تظهر إصدارات مختلفة من الكتب وسط إقبال كبير من المواطنين في كشك الكتب- إحدى المقاهي المخصصة للمبادرة.

لتشجيع القراءة

بدوره، قال حسن السنان مؤسس المبادرة: إن مبادرة كشك الكتب هو عبارة عن صندوق لتنمية الكتب، وبدأ في تنفيذ الفكرة عندما تشاور مع أحد أصدقائه عن فكرة تهدف لتشجيع القراءة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في تنفيذها من خلال نحو 250 كتابًا قام بتوزيعها على المقاهي والأماكن العامة.