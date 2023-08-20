البلطان: الإدارة لم تتوافق مع الشبابيين وطلبت من الثنيان الاحترام ولم يحدث! لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة خالد البلطان: سلمت الشباب لإدارة الثنيان دون مديونيات خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”! لقطات لعقوبة قاسية لسائق متهور يقود بسرعة جنونية 19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان! الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص محمد البكيري: جوتا طار! إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة
شهدت مبادرة كشك الكتب، إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الأهالي على مبادرة إعادة تدوير الكتب في المقاهي والأماكن العامة بمحافظة القطيف.
وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة العربية، تظهر إصدارات مختلفة من الكتب وسط إقبال كبير من المواطنين في كشك الكتب- إحدى المقاهي المخصصة للمبادرة.
بدوره، قال حسن السنان مؤسس المبادرة: إن مبادرة كشك الكتب هو عبارة عن صندوق لتنمية الكتب، وبدأ في تنفيذ الفكرة عندما تشاور مع أحد أصدقائه عن فكرة تهدف لتشجيع القراءة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في تنفيذها من خلال نحو 250 كتابًا قام بتوزيعها على المقاهي والأماكن العامة.
كشك الكتب.. إقبال وتفاعل كبير من الأهالي مع مبادرة إعادة تدوير #الكتب في المقاهي والأماكن العامة في محافظة #القطيف
عبر: @_MAldaham pic.twitter.com/4WSB0QnolX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 20, 2023