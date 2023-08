إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا

يستعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإضافة خدمة مكالمات الفيديو على منصة “إكس”، في خطوة جديدة ينافس فيها الشركة الغريمة “ميتا” في الخدمات التي تقدمها.

وقال إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الخميس، إن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبة متاحة على التطبيق.

ومن المقرر أن تكون المكالمات فعّالة على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو أس” و”أندرويد”، وحواسيب “ماك” وبي سي”، حيث لن تكون هنا حاجة لرقم الهاتف لإجراء المكالمات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ماسك يسعى لجعل “إكس” منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة، ستقدم “إكس” خدمات ممثلة لخدمات منصات شركة “ميتا”: “واتساب”، و”فيسبوك”، و”إنستغرام”.

وقال جيك مور من شركة “Eset” للأمن السيبراني، إن المكالمات غير المرغوب فيها ستلوح في الأفق.

ويستند الخبير في حديثه إلى إعلان إيلون ماسك عزمه إزالة خاصية الحظر في “إكس”، بما يشمل كل جوانب المؤسسة باستثناء المراسلات المباشرة.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023