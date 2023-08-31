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يمكن تفعيلها على هواتف آي أو أس وأندرويد

إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإضافة خدمة مكالمات الفيديو على منصة “إكس”، في خطوة جديدة ينافس فيها الشركة الغريمة “ميتا” في الخدمات التي تقدمها.

وقال إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الخميس، إن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبة متاحة على التطبيق.

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أنواع الهواتف لإتاحة الخدمة

ومن المقرر أن تكون المكالمات فعّالة على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو أس” و”أندرويد”، وحواسيب “ماك” وبي سي”، حيث لن تكون هنا حاجة لرقم الهاتف لإجراء المكالمات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ماسك يسعى لجعل “إكس” منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة، ستقدم “إكس” خدمات ممثلة لخدمات منصات شركة “ميتا”: “واتساب”، و”فيسبوك”، و”إنستغرام”.

وقال جيك مور من شركة “Eset” للأمن السيبراني، إن المكالمات غير المرغوب فيها ستلوح في الأفق.

ويستند الخبير في حديثه إلى إعلان إيلون ماسك عزمه إزالة خاصية الحظر في “إكس”، بما يشمل كل جوانب المؤسسة باستثناء المراسلات المباشرة.

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