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تريد استعادة النظام الدستوري

إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس رفضت إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

النظام الدستوري

وذكر مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى في تصريحات لوسائل إعلام أنّ الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة.

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وأردف موسى نريد استعادة النظام الدستوري في النيجر في أسرع وقت ممكن.

في خطاب السبت، أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني.

وألقى تشياني خطابه المتلفز السبت بينما كان وفد من “إكواس” يزور النيجر في مسعى دبلوماسي لحل الأزمة.

وتؤكد المنظمة الإقليمية منذ الانقلاب ضرورة الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وتهدد إكواس باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية.

ويؤكّد قادتها أنّه يتعيّن عليهم التحرّك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابًا عسكرياً منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.

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