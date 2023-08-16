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خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من قبول المتدرب للعرض

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
المواطن - فريق التحرير

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن المنشأة المدربة لبرنامج تمهير ملزمة بتحديد تاريخ بداية التدريب للمتدرب في مدة لا تتجاوز 3 أيام من قبول المتدرب للعرض التدريبي.

التدريب في تمهير

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: الشركة وافقت علي من يوم 8 أغسطس وقبلت العرض وإلى الآن ما أرسلوا لي تاريخ المباشرة! هل تطول لهدرجة!

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بدوره، تفاعل حساب خدمة العملاء “هدف”، حيث قال: نفيدكم أن المنشأة المدربة لبرنامج تمهير ملزمة بتحديد تاريخ بداية التدريب للمتدرب في مدة لا تتجاوز 3 أيام من قبول المتدرب للعرض التدريبي.

لا تبعات مالية

وأشار الحساب إلى أن الصندوق لا يتحمل أي مسؤولية أو تبعات مالية في حال لم تقم المنشأة بتحديد تاريخ بداية التدريب للمتدربين في النظام الآلي.

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