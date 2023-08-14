إلزام مقاول بإزالة وكشط الأعمال المنفذة لمخالفتها المواصفات بحائل

ألزمت أمانة منطقة حائل مقاولًا بإزالة وكشط الأعمال المنفذة؛ لعدم امتثالها للمواصفات الفنية، وإعادة تنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

رصد مخالفات

وقالت أمانة حائل في منشور عبر منصة إكس: لن نتهاون مع المقاولين فيما يخص جودة المشاريع وتنفيذها.

وتابعت: إلزام مقاول بإزالة وكشط الأعمال المنفذة، وإعادة تنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

كشط الأعمال وإعادتها

وأوضحت أن إدارة ضبط جودة المشاريع بالأمانة تلزم مقاول إحدى الجهات الخدمية بإزالة وكشط الأعمال المنفذة، وإعادة تنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.