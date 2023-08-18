إلغاء خاصية الحظر عبر منصة إكس

شهدت منصة إكس تويتر سابقًا بعدما آلت ملكية الشركة لإيلون ماسك، تغييرات جذرية، من بينها إلغاء خاصية حظر الأشخاص حيث يرى ماسك أنها خاصية لا معنى لها.

ميزة الحظر

وتقدم منصة إكس للأشخاص مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربتهم، من بينها الحظر، وتساعد ميزة الحظر الأشخاص على منع حسابات معينة من التواصل معهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم، فإذا تم حظرك بواسطة حساب آخر على تويتر.

يُمكنك حظر الحسابات الأخرى (بما في ذلك أي حساب قام بحظرك).

وإذا قمت بزيارة الملف الشخصيّ للحساب الذي قام بحظر حسابك، ستشاهد رسالة بتنبهك بالحظر.

حظر حساب ترامب

ومن أبرز الشخصيات التي تم حظرها دونالد ترامب الذي منع من استخدام حسابه الخاص أو الحساب المخصص له كرئيس للولايات المتحدة آنذاك.

وعزت إدارة تويتر قرارها حينئذ إلى خشيتها من تكرر نشر رسائل تحرض على العنف عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

ولفت تويتر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها حساب رئيس دولة.