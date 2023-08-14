مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض غضب هلالي بسبب فرصة عبدالله الحمدان الضائعة أمير نجران يوجه بالتحقيق في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بحبونا مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري
عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة لكوالالمبور من سيدني اضطرارًا إلى الأراضي الأسترالية اليوم، بعد ساعات قليلة من الإقلاع، بعدما صرخ راكب في أفراد طاقم الطائرة وأدلى بتهديدات خلال الرحلة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي)، فقد نشر بعض الركاب تفاصيل عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد الهبوط، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، ولم تتوفر معلومات عن هويته أو طبيعة التهديدات حتى الآن.
وغادر كل الركاب، البالغ عددهم 194 راكباً على متن الطائرة وطاقم الطائرة الخمسة، الطائرة بسلام، وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم يعد هناك أي خطر، وفقًا للوكالة.
وكشف موقع فلايت أوير المعني بتعقب الرحلات الجوية، أن طائرة الرحلة إم اتش 122 أقلعت الساعة 0106 ظهراً (0306 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى كوالالمبور، ولكنها هبطت بالفعل في مطار سيدني الدولي بحلول الساعة 0347 عصراً.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي) بأنه تحتم إلغاء 32 رحلة أسترالية محلية، وهناك تأجيلات جراء الواقعة، ولكن الرحلات الدولية لم تُلغَ.