إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة لكوالالمبور من سيدني اضطرارًا إلى الأراضي الأسترالية اليوم، بعد ساعات قليلة من الإقلاع، بعدما صرخ راكب في أفراد طاقم الطائرة وأدلى بتهديدات خلال الرحلة.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لوكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي)، فقد نشر بعض الركاب تفاصيل عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الهبوط، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، ولم تتوفر معلومات عن هويته أو طبيعة التهديدات حتى الآن.

وغادر كل الركاب، البالغ عددهم 194 راكباً على متن الطائرة وطاقم الطائرة الخمسة، الطائرة بسلام، وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم يعد هناك أي خطر، وفقًا للوكالة.

إلغاء 32 رحلة أسترالية محلية

وكشف موقع فلايت أوير المعني بتعقب الرحلات الجوية، أن طائرة الرحلة إم اتش 122 أقلعت الساعة 0106 ظهراً (0306 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى كوالالمبور، ولكنها هبطت بالفعل في مطار سيدني الدولي بحلول الساعة 0347 عصراً.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي) بأنه تحتم إلغاء 32 رحلة أسترالية محلية، وهناك تأجيلات جراء الواقعة، ولكن الرحلات الدولية لم تُلغَ.