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وسط مطالبات بتغريم الفاعلين

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
المواطن - فريق التحرير

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تنتشر ظاهرة سلبية تعتري الأرصفة والطرقات، ألا وهي رمي بقايا الطعام للحمام والقطط بشكل عشوائي غير منظّم.

وفي هذا السياق، انتشر مقطع فيديو لمشهد يعتبر أحد أشكال التشوه البصري على أحد أرصفة الطرقات يوثق إلقاء بقايا طعام عبارة عن كمية كبيرة من الأرز مبعثرة على الأرض.

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تصرف مستهتر

وعلق موثق الفيديو قائلًا: منظر أزعجني كثيرًا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه، وتقوم الدولة بترصيف المناطق والمدن وتجميلها وتزيينها فيأتي بعض الجهلة بحثًا عن الأجر والثواب وهو إلى الإثم أقرب، فيقوم استهتارًا برمي هذه النعمة ورميها على الرصيف.

وطالب موثق الفيديو باحترام النعمة وعدم إلقائها في طريق الناس، بل بإلقائها بأماكن بعيدة عن المارة وعابري الطرق.

غضب واستياء

وأثار الفيديو غضب واستياء عدد كبير من رواد منصة إكس، ورصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم، حيث قالت ليلى الشمري: أولا نعمة الله حرام تنحط على الأرض وين إكرام النعمة.. ثانيًا تشويه وتلوث بصري وخصوصًا إذا كان ممر للناس.. مفروض تفرض غرامة على من يضع للطيور طعام بهالطريقة.

كما علق صاحب حساب نور الدنيا مطالبًا بتغريم مرتكبي هذه السلوكيات غير الحضارية: كاميرات وصكوهم غرامات ويالله يعقلون بعد.

وأضاف فيصل محمد القحطاني: أصبحت ظاهرة مقززة، بجانب بيتنا رصيف فيه روائح كريهة جدًّا ومنظره سيئ جدًّا بسبب وضع الأكل فيه، الله يصلح الحال.

الآثار السلبية لإلقاء بقايا الطعام

وظاهرة إلقاء فائض الأطعمة للطيور على الأرصفة تسهم بشكل كبير في تدني مستوى الإصحاح البيئي وانتشار الحشرات، وتتسبب في اتساخ الأرصفة وانتشار الروائح الكريهة وتشكل تشوهًا بصريًّا وبيئيًّا.

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