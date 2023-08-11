إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

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تعرضت سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، للرشق بزجاجة حارقة مولوتوف.
وتمكن الجاني من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقًا لما نقلته قناة فرنسا- 24 عن الدبلوماسي.
جاء ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم.
وتفاعلًا مع الحادث، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن “السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا بحماية البعثات الدبلوماسية”.
وتعرضت واجهة سفارة السويد في بيروت بلبنان للاعتداء عن طريق رشقها بزجاجة حارقة “مولوتوف”، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الخميس.
وقال المصدر الذي يعمل بالسفارة، وطلب عدم الكشف عن اسمه: “نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا (مساء أول أمس الأربعاء) من دون أن تنفجر”.
وأضاف: “تمكن المنفذ من الفرار”، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
جاءت الخطوة بعد دعوات لطرد السفيرة السويدية ماريون ويتشلت على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.