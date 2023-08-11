Icon

27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين Icon إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح Icon 30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية Icon إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت Icon جماهير الاتحاد بعد صفقات الفريق: أنقذونا Icon تاريخ نهائيات الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية Icon السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال عقوبة استغلال ذوي الإعاقة Icon بايدن: حرائق الغابات في هاواي كارثة كبرى Icon الرئيس الإيفواري: إيكواس قررت التدخل العسكري بالنيجر في أقرب وقت Icon توضيح من اتحاد الغرف بشأن مزاعم خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تمكن الجاني من الفرار

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، للرشق بزجاجة حارقة مولوتوف.

تمكن الجاني من الفرار

وتمكن الجاني من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقًا لما نقلته قناة فرنسا- 24 عن الدبلوماسي.

قد يهمّك أيضاً
12 مروجًا للمخدرات في قبضة رجال المكافحة

12 مروجًا للمخدرات في قبضة رجال المكافحة

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال

جاء ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم.

تمكن الجاني من الفرار

وتفاعلًا مع الحادث، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن “السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا بحماية البعثات الدبلوماسية”.

وتعرضت واجهة سفارة السويد في بيروت بلبنان للاعتداء عن طريق رشقها بزجاجة حارقة “مولوتوف”، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الخميس.

وقال المصدر الذي يعمل بالسفارة، وطلب عدم الكشف عن اسمه: “نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا (مساء أول أمس الأربعاء) من دون أن تنفجر”.

وأضاف: “تمكن المنفذ من الفرار”، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

جاءت الخطوة بعد دعوات لطرد السفيرة السويدية ماريون ويتشلت على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي
العالم

الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم...

العالم
السعودية توقع عقدي استحواذ على مسيرات تركية
السعودية اليوم

السعودية توقع عقدي استحواذ على مسيرات تركية

السعودية اليوم
مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في شقة
السعودية اليوم

مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في...

السعودية اليوم
مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في برلين
غرائب

مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في...

غرائب
تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو
الرياضة

تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر...

الرياضة
نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن يُشارك غدًا
آخر الاخبار

نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن...

السعودية اليوم