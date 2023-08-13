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ردت إسرائيل بإطلاق النار

إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي مع إسرائيل

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي مع إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن حادثة جديدة وقعت بين جنوده وأحد المواطنين اللبنانيين على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

زجاجة حارقة وإطلاق نار

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن مشتبهًا به اقترب من السياج الأمني في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة، مشيرًا إلى تضرر الكوابل المغذية لناقلات المياه على الحدود بين لبنان وإسرائيل إثر استهدافها بزجاجة حارقة.

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من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن أحد المواطنين من لبنان أقدم على إلقاء قنبلة حارقة باتجاه السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون، مشيرة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق طلقة نارية باتجاه الأراضي اللبنانية، من دون تسجيل أي إصابة.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترًا كبيرًا، وقدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.

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