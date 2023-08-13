إمارة الرياض تعلن عن نتائج الترشيح النهائي لوظائفها

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أعلنت إمارة منطقة الرياض عن نتائج الترشيح النهائي للوظائف المعلن عنها عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) من تاريخ 1444/06/07هـ، إلى تاريخ 1444/06/12هـ.
وأوضحت إمارة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الترشيح من خلال الدخول على منصة جدارات عبر الرابط التالي “https://jadarat.sa/Jadarat/”.
تعتبر منصة جدارات أو المنصة الوطنية الموحدة النسخة الجديدة من نظام جدارة حيث تم إطلاقها من أجل توفير فرص العمل التي تتناسب مع الجميع، كما وفرت لأصحاب العمل إمكانية الاطلاع على السيرة الذاتية لكافة المتقدمين.
كما يمكن لجميع الأفراد التسجيل على المنصة سواء كانوا باحثين عن العمل أو أصحاب العمل، وفيما يلي سنعرض لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن هذه المنصة.
إذا كنت من الأفراد التي تبحث عن عمل مناسب لها، أو من أصحاب العمل حينها يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في منصة جدارات للتوظيف، وتتلخص الخطوات في الآتي:
ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الفرد إنشاء ملف تعريفي احترافي خاص به قبل البحث عن الوظائف حتى يكون من السهل الاطلاع على السيرة الذاتية من قِبل أصحاب العمل.
تعلن إمارة منطقة #الرياض عن نتائج الترشيح النهائي للوظائف المعلن عنها عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) من تاريخ 1444/06/07هـ، إلى تاريخ 1444/06/12هـ.
وللاستعلام عن نتائج الترشيح الرجاء الدخول على منصة جدارات عبر الرابط التالي: https://t.co/jbrLDeJICp…
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) August 13, 2023