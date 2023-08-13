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عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات

إمارة الرياض تعلن عن نتائج الترشيح النهائي لوظائفها

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
إمارة الرياض تعلن عن نتائج الترشيح النهائي لوظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة منطقة الرياض عن نتائج الترشيح النهائي للوظائف المعلن عنها عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) من تاريخ 1444/06/07هـ، إلى تاريخ 1444/06/12هـ.

وأوضحت إمارة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الترشيح من خلال الدخول على منصة جدارات عبر الرابط التالي “https://jadarat.sa/Jadarat/”.

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ماذا تعرف عن جدارات

تعتبر منصة جدارات أو المنصة الوطنية الموحدة النسخة الجديدة من نظام جدارة حيث تم إطلاقها من أجل توفير فرص العمل التي تتناسب مع الجميع، كما وفرت لأصحاب العمل إمكانية الاطلاع على السيرة الذاتية لكافة المتقدمين.

كما يمكن لجميع الأفراد التسجيل على المنصة سواء كانوا باحثين عن العمل أو أصحاب العمل، وفيما يلي سنعرض لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن هذه المنصة.

خطوات التسجيل في جدارات

إذا كنت من الأفراد التي تبحث عن عمل مناسب لها، أو من أصحاب العمل حينها يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في منصة جدارات للتوظيف، وتتلخص الخطوات في الآتي:

  • الدخول على الموقع الرسمي لمنصة جدارات من هنا.
  • تسجيل الدخول في المنصة، وحينها سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى من أجل إدخال كلمة السر لتكون قادر على الدخول إلى المنصة بسهولة فيما بعد.
  • إكمال المعلومات التي يحتاجها الموقع من أجل تفعيل الحساب.
  • بعد إتمام عملية التفعيل يمكنك الاطلاع على السجل الوظيفي الخاص بالوظائف من خلال الصفحة الرسمية للمنصة، ثم التقديم على الوظائف المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الفرد إنشاء ملف تعريفي احترافي خاص به قبل البحث عن الوظائف حتى يكون من السهل الاطلاع على السيرة الذاتية من قِبل أصحاب العمل.

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