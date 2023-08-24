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بعد الصعود لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم

إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45
المواطن - محمد سمعه

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يطمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفوز بالبطولة رقم 45 في مسيرته والثانية له مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد صعود الفريق لنهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم.

ولعب ميامي ضد سينسيناتي في نصف نهائي كأس أمريكا، وكاد ميسي أن يودع البطولة، حيث ظل فريقه متأخرًا بهدفين دون رد حتى الدقيقة 68، سجلهما الثنائي الأرجنتيني لوسيانو أكوستا وبراندون فاسكيس.

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إنتر ميامي يعود من بعيد

وانتفض ميسي في الدقائق الأخيرة، ومرر تمريرة مميزة للإكوادوري ليوناردو كامبانا ليسجل التعادل عند الدقيقة 68، قبل أن يحرز هدف التعادل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في التقدم مع بداية الشوط الأول الإضافي عن طريق جوزيف مارتينيز، إلا أن يويا كوبو أحرز التعادل عند الدقيقة 114، قبل أن ينجح ميسي وزملاؤه في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4.

ليونيل ميسي - 2 - إنتر ميامي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سينسيناتي، هو الأوفر حظًّا بالتأهل، خاصة أنه متصدر ترتيب الدوري، فيما يتواجد إنتر في المركز الأخير، إلا أن قدوم ميسي ساهم في انتفاضته، وعدم خسارته لأي لقاء.

وقاد ميسي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه، وهو كأس الرابطتين، بالفوز على ناشفيل في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 10/ 9، بعد تعادلهما إيجابيًّا.

وبعدها حصد ميسي لقبه رقم 44 ليكون أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجًا بالبطولات.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

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