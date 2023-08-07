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بعد تألق ليونيل ميسي اللافت

إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في تحويل تأخره أمام إف سي دالاس، إلى تعادل قاتل بنتيجة 4\4، ليفوز بركلات الترجيح بـ5\3، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

إنتر ميامي ضد دالاس

وبدأت مباراة إنتر ميامي ضد إف سي دالاس التي أُقيمت على ملعب “تويوتا ستاديوم” في تكساس بشكل سريع، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة.

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ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وسجل ميسي الهدف الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من جوردي ألبا، قبل أن يفرض إف سي دالاس السيطرة، ونجح في التعادل عن طريق فاكوندو كينيون عند الدقيقة 37.

وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن برنارد كامونجو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إنتر ميامي ضد إف سي دالاس بهدفين مقابل هدف.

انتر ميامي ضد إف سي دالاس
جانب من المباراة – المصدر @InterMiamiCF

فوز قاتل

وتمكن ألان فيلاسكو من تسجيل الهدف الثالث لدالاس عند الدقيقة 63، قبل أن يُقلص البديل كريماشي الفارق عند الدقيقة 65، بعد متابعته لكرة ألبا، وسجل روبرت تايلور هدفًا بالخطأ في شباكه عند الدقيقة 68، ليتأخر زملاء ميسي في النتيجة.

إنتر ميامي
لاعبو الفريق – المصدر @InterMiamiCF

وانتفض لاعبو إنتر ميامي، وضغطوا بقوة، ليسجل ماركو فارفان هدفًا بالخطأ في مرماه من ركلة حرة نفذها ميسي عند الدقيقة 80، قبل أن يسجل اللاعب الأرجنتيني هدف التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 85، ليتم لعب ركلات الجزاء ويخسر دالاس بنتيجة 5\3.

إنتر ميامي
لاعبو إنتر ميامي – المصدر @InterMiamiCF

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