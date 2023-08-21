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الزعيم أعلن رحيله اليوم

إنجازات وأرقام موسى ماريجا مع الهلال بعد رحيله

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
إنجازات وأرقام موسى ماريجا مع الهلال بعد رحيله
المواطن - محمد سمعه

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حقق اللاعب المالي موسى ماريجا نجم الهلال السابق 4 بطولات مع زعيم آسيا، وذلك بعد إعلان النادي اليوم الاثنين رحيله بعد سنتين قضاهما مع الفريق.

ماريجا صاحب الـ 32 عامًا حقق 4 بطولات مع الهلال وهم “دوري أبطال آسيا عام 2021، الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022، كأس الملك موسم 2022/ 2023، كأس السوبر السعودي عام 2021”.

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كما وصل ماريجا مع الهلال لنهائي كأس العالم للأندية عام 2022 ضد ريال مدريد الإسباني لكن الأخير تُوج باللقب بعد الفوز بنتيجة 5/ 3.

وخاض ماريجا مع الهلال 75 مباراة في سنتين وأحرز خلالهم 32 هدفًا.

استبعاد موسى ماريجا من معسكر النمسا

وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

موسى ماريجا - الهلال وضمك

وارتبط اسم ماريجا خلال الفترة الماضية بأكثر من ناد سعودي والانتقال كذلك لـ الأهلي المصري، كما أشارت تقارير إلى احتمالية انضمامه إلى صفوف الشباب، لتسهيل انتقال مدافعه حسان تمبكتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وانضم موسى ماريجا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، ويتبقى في عقده عام واحد، إلا أن الإدارة قررت رحيله، بعد التعاقدات القوية التي أبرمتها هذا الصيف.

باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر - كأس موسم الرياض

 

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