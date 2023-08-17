إنجاز لم يكتمل لأبناء المدرسة الوسطى بـ مباراة ضمك والرياض

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الرياض، فرصة تحقيق إنجاز مميز له خلال مباراة ضمك التي أُقيمت اليوم في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024.

وكانت مباراة ضمك والرياض انتهت اليوم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، حيث كان الرياض قريبًا من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي الوحدة بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.

ضمك والرياض

وبدأت مباراة ضمك والرياض التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الرياض 4 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي ضمك نقطة حاصدًا أول نقطة له في دوري روشن موسم 2023/ 2024.

وسيواجه الرياض، فريق الاتحاد يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يواجه ضمك فريق الشباب في الجولة ذاتها يوم الجمعة المقبلة.

وكان نادي الرياض صعد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين قادمًا من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي بعد نهاية موسم 2022/ 2023.