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بعد الفوز على أستراليا بثلاثية

إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

إنجلترا تتقدم وأستراليا تتعادل

وبدأت مباراة إنجلترا ضد أستراليا بشكل سريع، وظهر المنتخبان بشكل مميز في أول ربع ساعة من نصف نهائي كأس العالم للسيدات، ونجحت ماكنزي أرنولد في التصدي لتسديدة جورجيا ستانواي بعد تمريرة من أليكس غرينوود.

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ونجحت إيلا تون في تسجيل هدف التقدم للأسود الثلاثة عند الدقيقة 36، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا ضد نظيره الأسترالي بهدف دون رد.

وضغط منتخب أستراليا الأول لكرة القدم مع بداية الشوط الثاني، قبل أن تنجح النجمة سام كير في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية عند الدقيقة 63، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للسيدات.

أستراليا ضد إنجلترا في كأس العالم للسيدات
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات

ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجحت لورين هيمب في تسديدة كرة قوية، هزت شباك حارسة أستراليا، ماكنزي عند الدقيقة 71، وأهدرت سام كير فرصتين خطيرتين لهز شباك إنجلترا.

وتمكنت روسو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86، بعد تمريرة مميزة من هيمب، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إنجلترا ضد أستراليا بنتيجة 3\1، وتأهله إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، ليضرب موعدًا مع إسبانيا.

أستراليا وإنجلترا في كأس العالم للسيدات
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar
منتخب إنجلترا للسيدات
لاعبات إنجلترا – المصدر @fifaworldcup_ar

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