إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023

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نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
وبدأت مباراة إنجلترا ضد أستراليا بشكل سريع، وظهر المنتخبان بشكل مميز في أول ربع ساعة من نصف نهائي كأس العالم للسيدات، ونجحت ماكنزي أرنولد في التصدي لتسديدة جورجيا ستانواي بعد تمريرة من أليكس غرينوود.
ونجحت إيلا تون في تسجيل هدف التقدم للأسود الثلاثة عند الدقيقة 36، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا ضد نظيره الأسترالي بهدف دون رد.
وضغط منتخب أستراليا الأول لكرة القدم مع بداية الشوط الثاني، قبل أن تنجح النجمة سام كير في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية عند الدقيقة 63، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للسيدات.
ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجحت لورين هيمب في تسديدة كرة قوية، هزت شباك حارسة أستراليا، ماكنزي عند الدقيقة 71، وأهدرت سام كير فرصتين خطيرتين لهز شباك إنجلترا.
وتمكنت روسو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86، بعد تمريرة مميزة من هيمب، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إنجلترا ضد أستراليا بنتيجة 3\1، وتأهله إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، ليضرب موعدًا مع إسبانيا.