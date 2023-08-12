إنذار أحمر: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر بشأن طقس منطقة مكة المكرمة، محذرًا من أمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساء اليوم السبت.

أمطار مكة

وقال المركز إنه متوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة والتي تشمل (أضم، ميسان) أمطارًا غزيرة حيث تستمر حتى الساعة 10 مساء.

ويصاحب هذه الأمطار عدد من التأثيرات والتي تتمثل في الرياح النشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.