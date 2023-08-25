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يصاحبها رياح وتدنٍّ في الرؤية

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير اليوم

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر لأهالي منطقة عسير، بشأن توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

سيول وبرد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة عسير اليوم أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 34 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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