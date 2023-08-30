Icon

بايدن يحظر مبيعات رقائق إنفيديا للشرق الأوسط Icon انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية Icon ارتباك وفوضى في مطارات بريطانيا بسبب عطل فني Icon إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا Icon ريما بنت بندر آخر ضيف لـ السفير الأمريكي في كوينسي هاوس Icon العقوبات المشددة على متهوري القيادة في السعودية مطلب Icon إهانة المرأة سبب إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء في مصر Icon استثمارات سعودية بـ 100 مليون دولار بدوري أمريكي للمقاتلين المحترفين Icon أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا Icon فقد الوعي إثر تعرضه للصعق مرتين خلال 5 دقائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات باستمرارها للأحد

إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على كل من جازان وعسير، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

عسير وجازان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد جازان غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه

ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه

40 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر

40 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر

كما توقع أن تسهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير
صحة وطب‎

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة...

صحة وطب‎
ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي
السعودية اليوم

ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل...

السعودية اليوم
ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه
العالم

ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق...

العالم
إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس
العالم

انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس

العالم
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
عامل نظافة يعثر على سحر قديم على سطح أحد المدارس
السعودية اليوم

عامل نظافة يعثر على سحر قديم على...

السعودية اليوم
ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
السعودية اليوم

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات...

السعودية اليوم