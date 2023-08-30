إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على كل من جازان وعسير، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد جازان غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
كما توقع أن تسهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.
وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان.