إنذار أحمر: جريان سيول وبرد على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن توقعاته لحالة الطقس في خلال الساعات القليلة القادمة.

جريان السيول

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مكة المكرمة أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول.

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي منطقة جازانن من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.