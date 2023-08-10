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يصاحبها رياح وتدنٍّ في الرؤية

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على منطقة الباحة، بشأن توقعات حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة الباحة غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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ارتفاع درجات الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48) مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48) مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة، يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حارًّا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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