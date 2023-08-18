إنذار أحمر على عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول

مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وتوقع المركز أن تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة اليوم، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وحذر من تأثير هطول الأمطار الغزيرة في عسير على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
فيما تؤثر أمطار المدينة المنورة على الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.