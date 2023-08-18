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التزموا بتعليمات السلامة أثناء الهطول

إنذار أحمر على عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ صباحاً
إنذار أحمر على عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز أن تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة اليوم، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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استمرار الهطول

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

برد وسيول

وحذر من تأثير هطول الأمطار الغزيرة في عسير على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر أمطار المدينة المنورة على الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

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