إنذار أحمر على عسير ومكة المكرمة وجازان: سيول وبرد غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على 3 مناطق في السعودية، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد كل من مكة المكرمة وعسير وجازان، أمطارًا غزيرة غدًا، يصاحبها رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.