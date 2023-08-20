Icon

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب Icon أحلام تطل على جمهور جدة الجمعة القادمة Icon أبرز أرقام ميريح ديميرال قبل الانتقال للأهلي Icon وست هام يتجاوز عقبة تشيلسي بثلاثية Icon غياب بوتين عن قمة بريكس يفتح باب التساؤلات مجددًا عن مذكرة اعتقاله Icon 25 مليون يورو راتبًا لـ لابورت في النصر Icon متحور جديد من كورونا يضرب إسرائيل Icon العدل تطلق منصة ناجز بـ4 بوابات للتيسير على المستفيدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها رياح نشطة وانعدام في الرؤية

إنذار أحمر على عسير ومكة المكرمة وجازان: سيول وبرد غدًا

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
إنذار أحمر على عسير ومكة المكرمة وجازان: سيول وبرد غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على 3 مناطق في السعودية، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة الماضية.

سيول وبرد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد كل من مكة المكرمة وعسير وجازان، أمطارًا غزيرة غدًا، يصاحبها رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

قد يهمّك أيضاً
احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن

احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن

الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات

الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم