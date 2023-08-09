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يصاحبها نشاط في الرياح وتدنٍّ في الرؤية

إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا اللون الأحمر على منطقة عسير، بشأن توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول.

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طقس المتوقع

وفي وقت سابق، توقع مركز الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة ورياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع بمنطقة عسير.

أمطار خفيفة ورياح شديدة

في سياق متصل، توقع مركز الأرصاد كذلك هطول أمطار خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ومحايل بمنطقة عسير، ورياحًا شديدة على أضم ونيسان بمكة المكرمة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة.

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