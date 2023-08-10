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يصاحبها رياح وتدنٍّ في الرؤية

إنذار أحمر لأهالي عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول غدًا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
إنذار أحمر لأهالي عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير، بشأن توقعات حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة، يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حارًّا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

 

 

 

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