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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة غدًا السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.

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