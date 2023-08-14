إنذار أحمر لـ الباحة ومكة المكرمة: توقعات بأمطار غزيرة

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نوه الدفاع المدني وبناءً على ما رفعه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقتين خلال الساعات القادمة وحتى 11 مساءً.
وأصدر الأرصاد إنذارًا أحمر عن أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 11 مساءً شمل (الحجرة، المخواة، فرعة، غامد الزناد، قلوة) وكذلك منطقة مكة المكرمة شمل (أضم، ميسان، الطائف).
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات بالباحة حتى الساعة 8 مساءً شملت (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن).
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.